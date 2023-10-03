Он прятал запрещенные вещества по всему своему дому.

Врача из Тель-Авива, который работает в отделении неотложной помощи, сегодняшним утром обвинили в доставке опасных лекарств из США к себе домой. Также в ходе обыска его дома правоохранители нашли наркотические средства.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Медик импортировал более 150 граммов гамма-бутиролактона (ГБЛ). Посылку перехватили 1 августа таможенные органы. Обыск 18 сентября показал, что врач прятал по всему дому наркотики. Еще 18 граммов ГБЛ он спрятал в горшках с растениями в его гостиной.

Кроме этого, в кухонных шкафах нашли 20 миллилитров кетамина. Упоминается об еще одном флаконе с кетамином в гостиной, двух таблетках МДМА (экстази), почти двух граммах мефедрона и 33 граммах каннабиса. В холодильнике врач прятал 3 грамма препарата типа псилоцин.

Ответчик - врач отделения неотложной помощи и одной из больничных касс; в силу своего доверительного положения в общественном здравоохранении он хорошо осведомлен о рисках, связанных с употреблением наркотиков. Несмотря на это, подозреваемый ввозил и хранил в коммерческих количествах наркотики различных видов, в том числе тяжелые наркотики, которые считаются «полу-изнасилованием» [наркотиками]. Ответчик явно злоупотребил доверием, оказанным ему в силу его положения, и отсюда в его деле возникает презумпция опасности [для общества]", – заявил прокурор Ницан Фридман.

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