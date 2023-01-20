Время пикников и прогулок: какая погода ждет израильтян на выходные

В пятницу и субботу будет тепло и без осадков.

Синоптики заявили, что в пятницу, 20 января, будет солнечно и тепло, температура поднимется выше средних сезонных показателей, так что самое время отправиться на прогулку.

Об этом сообщает ims.gov.il.

Погода будет приятной, а температура днем поднимется: в Эйлате – 26℃, в Ашдоде – 20℃, в Беэр-Шеве – 22℃, в Хайфе – 19℃, в Тверии – 23℃, в Иерусалиме – 16℃, в Лоде – 23℃, в Нацерете – 18℃, в Афуле – 20℃, в Цфате – 14℃, в Тель-Авиве – Яффо – 21℃. Ночью на субботу температура опустится до 10-12℃.

Однако метеорологи предупредили, что на севере страны будут дуть сильные восточные ветры. В пятницу утром на побережье Средиземного моря и на большей части страны ветер восточный и юго-восточный, 5-15 километров в час.

В районе Хадеры ветер усилится до 25 километров в час, в районе Хайфы – до 35 километров в час. Днем ветер на побережье переменит направление на северо-западный, 5-15 километров в час, в Хайфе – до 25 километров в час. В Эйлате ветер утром и днем северо-восточный, утром до 15 километров в час, днем – полный штиль. Высота волн на Средиземном море до 0,8 метра.

В субботу также будет тепло и без осадков.

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