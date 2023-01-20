Сотни тысяч израильтян могут быть уволены — президент Ассоциации производителей

Ассоциация производителей Израиля предупредила, что если ситуация кардинально не изменится, сотни тысяч сотрудников будут уволены.

Доктор Рон Томер, президент Ассоциации производителей Израиля, предупредил о серьезных экономических проблемах, с которыми Израиль столкнется в ближайшем будущем.

Томер заявил, что когда горит дом, нельзя разливать поблизости бензин, и что он ожидает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу сдержит свои предвыборные обещания. Томер сказал, что, если экономическая ситуация не изменится, то частный сектор сократится, потому что Израиль вступает в рецессию. Несколько десятков тысяч рабочих уже уволены. Если не будут разработаны системные решения для стимулирования занятости и промышленности, волна увольнений взлетит в 2023 году до 100-200 тысяч.

Недавно было выпущено письмо от индустрии высоких технологий, предупреждающее об опасной экономической ситуации и ситуации с занятостью в Израиле. Хотя он не подписывал его, Томер говорит, что согласен с сообщением, но не верит, что так нужно поступать. Томер заявил, что это письмо может принести больше вреда, чем пользы, и может способствовать инвестиционному бойкоту Израиля. Прежде всего, проблему нужно исправлять изнутри. Есть и другие способы борьбы, и он не верит, что дом действительно горит.

Томер заявил, что правительство несет ответственность за рост цен на электроэнергию на 8,2%. После электричества и воды подорожает налог на имущество, который привязан к зарплате в бюджетной сфере. По его словам, люди могут покупать менее дорогие продукты питания, но налоги на электричество, воду и недвижимость необходимо платить без изменений. Он ожидает, что Нетаниягу выполнит свои предвыборные обещания заморозить налоги на электричество и недвижимость.

Томер также подверг критике кампанию Гистадрута по поводу стоимости жизни, заявив, что Израилю необходимо повышать зарплату только для более слабых слоев населения и делать это пропорционально.

Ранее Курсор писал, что в Израиле подорожает ряд услуг и товаров: за что придется платить больше. Новый год принесет всплеск цен на электричество, бензин, воду и налог на имущество.

«Охлаждающий эффект» для населения: СМИ сообщили о плане Нетаниягу по заморозке цен на электричество и воду. СМИ сообщают, что Нетаниягу готовится создать немедленный «охлаждающий эффект» для населения.

Наша редакция писала, что валовой внутренний продукт Израиля будет продолжать расти самыми высокими темпами среди развитых стран. Это достигается огромными инвестициями в IT-сектор. Об этом сообщил минфин в своем прогнозе экономического роста на 2022 и 2023 годы.