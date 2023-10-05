Все больше израильтян теряют связь с иудаизмом — неожиданные результаты опроса

Большое количество светских израильтян не посетило синагоги в Йом-Кипур в этом году.

Новый опрос, проведенный среди светских израильтян в стране, показывает реальный раскол между религиозным и светским обществом в Израиле.

Как пишет газета Israel Hayom, по данным опроса, который провел Институт изучения иудаизма и сионизма, 67% светской общественности, которая раньше ходила в синагоги в Йом-Кипур, не пришла молиться туда в этом году.

Исследователи обнаружили, что в прошлом около 61% израильтян ходили в синагоги в Йом-Кипур, но в этом году, как уже упоминалось, большой процент этой публики туда не пришел.

Редакторы опроса, в котором приняли участие 754 израильтянина, представляющие еврейское население страны, спросили светских израильтян, почему изменилось их желание ходить в синагоги. На это 40% респондентов ответили, что причиной тому «отсутствие связи» с иудаизмом и социальный раскол.

Влияние социального неравенства и отсутствие связи с религией также наблюдается в планах светских израильтян на будущее. Так, на вопрос «Будете ли вы продолжать ходить в синагогу в Йом-Кипур в будущем?», четверть светских респондентов (25%) ответили, что, вероятно, не вернутся в синагогу в Йом-Кипур, а 29% ответили, что пока не знают.

Анализ данных также показал, что большинство евреев Израиля (51%) считают, что нынешнее правительство Израиля своими действиями отталкивает от них иудаизм.

Также, согласно опросу, большинство израильской общественности считает, что отношение к религии и иудаизму было лучше при правительстве Беннета-Лапида.

Дэниел Голдман, основатель Института изучения иудаизма и сионизма, сказал: «В нынешнем исследовании мы видим, как ситуация в стране практически отчуждает широкую общественность от синагог, и как широкая общественность считает, что ее отношение к иудаизму изменилось. Ситуация станет еще хуже за время правления этого правительства».

Курсор писал ранее, что появилась реакция Бен-Гвира на скандал с плевками ультраортодоксов в христиан.