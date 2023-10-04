Плевки ультраортодоксов в христиан — появилась реакция Бен-Гвира

Бен-Гвир заявил, что не считает, что такое поведение ультраортодоксов может быть причиной ареста.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сегодня утром впервые прокомментировал резонансный инцидент с ультраортодоксами, которые плевали в христиан в Иерусалиме.

Как пишет Walla, министр заявил в новом интервью, что, по его мнению, это не криминальный инцидент.

"Я по-прежнему считаю, что плевки в христиан - это не криминальное деяние. Я считаю, что против этого нужно действовать информационно-просветительскими методами, не все - это арест", - сказал Бен-Гвир.

Напомним, что в понедельник в объектив камеры попала группа ультраортодоксальных евреев, которые плевали и кричали на христианских паломников, несущих «Четыре вида» через Старый город Иерусалима.

Инцидент вызвал общественный резонанс, поскольку он был не первым в своем роде и произошел в Суккот, который христиане отмечают как Праздник кущей. Тысячи христианских паломников съезжаются в Иерусалим по этому случаю.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во вторник резко осудил любые нападения на верующих. «Мы проявим нулевую терпимость к тем, кто причиняет вред верующим», — сказал он, подчеркнув, что «мы предпримем срочные шаги против таких действий».

Министр иностранных дел Эли Коэн выступил с столь же суровым заявлением: «Я осуждаю уродливый акт оплевания христиан и нанесения вреда любому человеку из-за его религии или убеждений. Это явление не отражает ценности иудаизма».

Главный раввин ашкенази Дэвид Лау осудил инцидент, подчеркнув, что «такое неприемлемое поведение никоим образом не должно быть связано с еврейским религиозным законом».

Курсор писал, что главный раввин отреагировал на инциденты с плевками в сторону христиан в Иерусалиме.