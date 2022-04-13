Всего за одну ночь восстановили гробницу Йосефа после актов вандализма

Региональный совет Самарии выполнил реконструкцию комплекса гробниц, начав работы ночью и завершив после наступления рассвета. Работы потребовались после многочисленных нападений арабских вандалов на историческое место.

За последние дни гробница праведника Йосефа дважды подвергалась нападениям вандалов, а двоих израильских евреев, совершавших паломничество к святому месту, застрелили террористы вечером 10 апреля.

Рано утром 13 апреля строительная бригада, направленная Региональным советом Самарии, под охраной солдат ЦАХАЛа проводила ремонтные работы в комплексе гробниц на южной окраине города Шхем, находящегося под контролем Палестинской автономии.

Бригаду сопровождал председатель регионального совета Самарии Йоси Даган.

Восстановление гробницы закончилось после рассвета, и стало первым восстановлением в дневное время после начала Второй интифады в 2000 году.

Ремонт включал в себя восстановление каменного надгробия, покраску стен комплекса, вынос мусора от арабских вандалов, ремонт окон и системы водоснабжения комплекса.

«Это исторический день», — заявил Йоси Даган после работ. — «Мы пришли сюда ночью, но закончили после наступления дня, прямо перед праздником свободы Песах, чтобы восстановить национальную честь Израиля и достоинство Йосефа».

«Курсор» ранее сообщал, что арабы продолжили громить гробницу праведника Йосефа в Шхеме. В последние дни палестинские арабы ведут себя особенно агрессивно по отношению к еврейским святыням. Так, особенно жестокому вандализму подвергается гробница праотца Йосефа в Шхеме.

Также мы писали, что Национальная Библиотека Израиля открыла доступ к цифровым копиям текстов «Агады». В преддверии праздника Песах Национальная библиотека Израиля открыла для бесплатного доступа и загрузки электронные копии некоторых наиболее важных и художественно оформленных текстов «Агады».