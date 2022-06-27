Всеобщая забастовка учителей: занятий в школах Израиля завтра не будет

Учителя продолжат забастовку, требуя более высоких зарплат. Как рассказали в профсоюзе, министерство финансов обмануло преподавателей и воспитателей.

Учебы не будет весь день в школах и детских садах из-за забастовки учителей.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

«Министерство финансов обмануло нас, завтра, 28-ого июня пройдет забастовка учительского состава», — процитировал телеграм-канал представителей профсоюза учителей.

Ранее наш сайт сообщал, что председатель профсоюза учителей Ран Эрез заявил министру просвещения Ифат шаша-Битон, что учебный год может начаться не в то время, когда нужно.

Кроме того, редакция Курсора писала, что министерство образования и министерство финансов запустили программу для поощрения преподавания в ультрарелигиозных школах Израиля математики, английского языка и естественных наук.

Еще напомним, что министр финансов Авигдор Либерман заявил, что он будет противостоять политическому давлению в поисках решения продолжающейся забастовки профсоюза учителей, предлагая вести переговоры, но «без ультиматумов».

«Нет, никаких предвыборных соображений не будет», — сказал Либерман по поводу давления с целью заключить сделку в начале заседания фракции его партии «НДИ».