Смертельный пожар в доме евреев в Фениксе: озвучены подробности трагедии

Многодетный отец погиб при трагическом пожаре в доме вместе с двумя детьми.

Ортодоксальный еврей и двое из его четырех детей с инвалидностью погибли в среду вечером в результате пожара, охватившего их таунхаус в Фениксе, США.

Очевидцы рассказали 12News, что около 23:00 они видели, как черный дым валил из окон и входной двери их квартиры.

«Видно было, что из дома идет черный дым. Пахло горелым. Это было просто повсюду. Просто очень страшно», — сказал свидетель новостному агентству.

Пожарные, тушащие пламя, обнаружили членов семьи. Сначала нашли отца, который умер, а потом нашли четверых детей.

Пожарные вынесли тела бесчувственных детей, интубировали их и попытались вернуть к жизни.

«Детей быстро доставили в больницу на машинах скорой помощи», — сказал представитель пожарной охраны Феникса.

Отца идентифицировали как Шимона Бойера. Он ортодоксальный еврей, который был «активным членом общины» и отцом детей с отклонениями в развитии.

«Этот человек сделал все возможное для своих детей с инвалидностью, — сказал друг семьи 12News . — И именно за это его следует помнить. Не за то, что он погиб в огне, а за то, что он заботился о четырех детях с инвалидностью».

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