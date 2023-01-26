Вспыхнул скандал: бывший лидер «Мерец» сравнила Бен-Гвира с нацистом

В уже удаленном твите Захава Гальон поделилась фотографией Бен-Гвира с поднятой вверх правой рукой.

Бывший лидер «Мерец» Захава Гальон вызвала скандал в среду утром после того, как опубликовала в Твиттере фотографию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира с поднятой вверх правой рукой с подписью «Хайль Кахана».

Фотография в ныне удаленном твите была сделана с пресс-конференции во вторник вечером, созванной министром и комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем.

Председатель партии Оцма Йехудит не воспринял оскорбление легкомысленно, ответив тем же через свой аккаунт в Твиттере.

«Дочь родителей, переживших Холокост, обесценивает и ранит память о шести миллионах мучеников, — написал он. — Захава, что скажут по этому поводу твои мать и отец?»

Другие депутаты и министры коалиции присоединились к голосам, осуждающим твит Гальон, в том числе министр культуры и спорта Мики Зохар («Ликуд»), который поспешил осудить Захаву, написав: «Это не что иное, как серьезное подстрекательство и чистый расизм. Всем милости и удалите это безобразие».

В разговоре с 103FM позже в тот же день в среду Бен-Гвир еще раз осудил сравнение Гальон между его партией и нацистской партией.

«Если бы Цвика Фогель или Альмог Коэн [из партии Оцма Йехудит] сделали что-то подобное, вы бы обсуждали это с утра до вечера. Это не оскорбление Итамара Бен-Гвира, это история о шести миллионах евреев, которые были убиты, и Захава Гальон богохульствует о Холокосте. Вот такая история», — сказал он.

Менее чем через час после публикации скандального изображения в Твиттере Гальон удалил твит и добавил второе заявление.

«Я удалила твит, — написала она. — Я все еще жду, когда расизм будет стерт из Кнессета».

Читайте также: Мы на пороге операции Страж стен-2 — Бен-Гвир.