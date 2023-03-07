Вспыхнул скандал: депутат от Ликуда жестко ответил на угрозы резервистов

На фоне растущих угроз со стороны израильских солдат резерва отказаться явиться на службу в знак протеста против реформ судебной системы, депутат от «Ликуда» заявил в понедельник, что они могут «пойти к черту». Он написал об этом на Пурим в социальных сетях.

Своим твитом министр связи Шломо Кархи раскритиковал растущее число видных резервистов Армии обороны Израиля, которые пригрозили не явиться на службу, если коалиция во главе с премьер-министром Нетаниягу будет настаивать на принятии закона, который радикально ограничит власть Верховного суда и установит политический контроль над назначением судей.

«И Мордехай не встал на колени и не поклонился, — написал Кархи, цитируя текст из сказки о Пуриме. — Бывают времена, когда нужно твердо противостоять гегемонии».

«Тем, кто отказывается служить, мы говорим им то, что Мордехай сказал Есфири: «Спасение придет для Иудеев из другого места, и дом отца твоего будет разрушен».

«Народ Израиля справится и без вас, и вы можете идти к черту», — написал Кархи резервистам, которые выразили яростное несогласие с планами коалиции на фоне интенсивных публичных протестов, собравших сотни тысяч человек.

«Движение [судебной] реформы будет продвигаться вперед», — написал Кархи.

В ответ на его твит активисты и политики выразили негодование. Так, депутат Кнессета «Исраэль Бейтену» Юлия Малиновская, член оппозиции, написала: «Кого именно вы отправляете в ад? Они часть нации — они поддерживают государство своими налогами, служат в армии, являются опорой Государства Израиль».

Затем Малиновская прямо раскритиковала Кархи, обвинив его в том, что он «неблагодарный человек».

Ранее в понедельник Нетаниягу заявил, что растущее число солдат резерва, угрожающих отказаться явиться на службу в связи с судебными перестановками в его правительстве, представляет угрозу для страны, резко усилив риторику правительства в отношении резервистов.

«Отказ служить угрожает основам нашего существования, и поэтому ему не должно быть места в наших рядах», — сказал Нетаниягу.

На этой неделе глава ЦАХАЛа Герци Халеви должен встретиться с пилотами и офицерами ряда резервных подразделений, чтобы обсудить растущие протесты против реформ, развернувшихся в рядах вооруженных сил.

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