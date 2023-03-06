Бен-Гвир намерен сократить число представителей полиции – СМИ

Чиновник не понимает, для чего «полиции нужен такой раздутый набор представителей»,

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир намерен объявить выговор начальнику отдела пресс-секретаря израильской полиции замкомиссара Шломи Саги.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Утверждается, что Бен-Гвир рассказал комиссару о своем намерении вызвать заместителя суперинтенданта Саги для беседы после брифингов против него. Также он хочет упразднить должность стратегического советника комиссара, которую занимал заместитель суперинтенданта Ирана Файнмейстера, и реформировать баржевую бригаду, в которой насчитывается более 100 офицеров и полицейских.

«Зачем полиции нужен такой раздутый набор представителей?», – сказал Бен-Гвир своим близким соратникам.

Ранее мы рассказывали, что Бен-Гвир ответил на заявления министра обороны Йоава Галанта, что он не будет отвечать на звонки председателя «Оцмы Иегудит», потому что тот, по его словам, сливает детали разговоров.

«Он решил игнорировать старших партнеров по коалиции, то же самое было, когда я связался с ним по поводу того, что каждую ночь в Хевроне происходят тысячи выстрелов, то же самое по поводу административных задержанных», – сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается убедить министра юстиции Ярива Левина проявить гибкость, разрешив провести переговоры под эгидой президента Ицхака Герцога по реформам судебной системы. Предполагается, что глава правительства хочет достичь компромисса в вопросе состава комитета по отбору судей.

Помимо этого сегодня, 6 марта, министр финансов Бецалель Смотрич высказался о словах оппозиционных политиков, которые обвинили правительственную коалицию в невозможности достичь компромисса. По его мнению, «Лапид и Ганц унижают президента и еще раз доказывают, что они не заинтересованы в переговорах или компромиссах».