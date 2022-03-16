20-летний житель Холона обвиняется в мошенничестве с кредитками и взломе банковских счетов

Департамент кибербезопасности Государственной прокуратуры вчера, 16 марта, предъявил обвинительное заключение в магистратском суде Ришон-ле-Циона 20-летнему Ярину Йемину из Холона за мошенничество с кредитными картами и взлом банковских счетов.

Согласно фактам обвинительного акта, выдвинутого юристом Шир Бен Ами, в последние месяцы подсудимый сам и вместе с другими совершили ряд мошеннических действий в отношении различных лиц и большого числа владельцев бизнеса.

Об этом передает Mivzak Live.

Среди прочего, он совершил 114 покупок и попыток покупки в различных компаниях с помощью виджета Isracard — не через принадлежащий ему аккаунт. Стоимость мошенничества оценивается в 98 550 шекелей, а попытка мошенничества оценивается в 38 300 шекелей.