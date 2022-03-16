20-летний житель Холона обвиняется в мошенничестве с кредитками и взломе банковских счетов

08:25, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Банковская карта фото
Фото: pixabay.com

Департамент кибербезопасности Государственной прокуратуры вчера, 16 марта, предъявил обвинительное заключение в магистратском суде Ришон-ле-Циона 20-летнему Ярину Йемину из Холона за мошенничество с кредитными картами и взлом банковских счетов.

Согласно фактам обвинительного акта, выдвинутого юристом Шир Бен Ами, в последние месяцы подсудимый сам и вместе с другими совершили ряд мошеннических действий в отношении различных лиц и большого числа владельцев бизнеса.

Об этом передает Mivzak Live.

Среди прочего, он совершил 114 покупок и попыток покупки в различных компаниях с помощью виджета Isracard — не через принадлежащий ему аккаунт. Стоимость мошенничества оценивается в 98 550 шекелей, а попытка мошенничества оценивается в 38 300 шекелей.

Чтобы подключиться к виджету Isracard, ответчик должен ввести код подтверждения, отправленный компанией-эмитентом кредитной карты на номер держателя карты. В качестве альтернативы ответчик связался с коммуникационными компаниями держателей дебетовых карт, ложно представился держателем кредитной карты и попросил переадресовывать звонки и сообщения на номера SIM-карт, полученные им заранее.

Кроме того, ответчик заходил на различные банковские счета, чтобы переводить средства с этих счетов. В рамках попыток перевода денег ответчик должен был ввести проверочный код, отправленный в виде SMS-сообщения на мобильный телефон владельца счета. Для успешного завершения процедуры ответчик связался с операторами связи владельцев банковских счетов, ложно представился владельцем банковского счета и попросил переадресовывать звонки и сообщения на ранее полученные им SIM-номера. Согласно обвинительному акту, подсудимый получил данные для входа в банковские счета «Леуми» путем совершения им «фишинговых» операций.

Таким образом, ответчик создал веб-сайт, выдающий себя за законный веб-сайт банка «Леуми», и спроектировал веб-сайт таким образом, чтобы он напоминал входную страницу законного веб-сайта банка «Леуми». Ответчик даже использовал дебетовые карты в различных компаниях для телефонных транзакций без ведома и согласия держателей карт.

Одновременно с предъявлением обвинения прокурор добивался содержания обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства в отношении него и подчеркивал систематичность и обширность потерпевших и потенциальных потерпевших в результате его деятельности.

Напомним, что на Израиль обрушилась крупнейшая в истории кибератака.

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Автор материала:
Ирен Давид
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