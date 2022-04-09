Второй израильский астронавт в истории отправился в космос

Эйтан Стиббе — профессиональный летчик и второй израильский астронавт в истории.
Он отправится в космос в рамках миссии Rakia, которая является частью Axiom Space Ax-1, первой в мире полностью пилотируемой частными астронавтами миссии на космическую станцию МКС.
Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.
Также израильский астронавт доставил на Международную космическую станцию совершенно нетехнологичный предмет: мацу ручной работы. Так как Стиббе будет на космической станции, когда начнется Песах вечером 15 апреля.
Стиббе объяснил значение праздника на пресс-конференции в Zoom в начале этой недели.
«Песах, посвящен свободе, которую мы ежегодно отмечаем и напоминаем себе о важности свободы», — сказал он.
«Курсор» писал ранее, что к Земле на большой скорости приближается огромный астероид, заявляет НАСА.