Второй израильский астронавт в истории отправился в космос

Эйтан Стиббе отправился в международную миссию на борту SpaceX Dragon, где он испытает десятки израильских технологий и научных экспериментов, чтобы продвинуть израильскую космическую промышленность.

Эйтан Стиббе — профессиональный летчик и второй израильский астронавт в истории.

Он отправится в космос в рамках миссии Rakia, которая является частью Axiom Space Ax-1, первой в мире полностью пилотируемой частными астронавтами миссии на космическую станцию МКС.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Также израильский астронавт доставил на Международную космическую станцию совершенно нетехнологичный предмет: мацу ручной работы. Так как Стиббе будет на космической станции, когда начнется Песах вечером 15 апреля.

Стиббе объяснил значение праздника на пресс-конференции в Zoom в начале этой недели.

«Песах, посвящен свободе, которую мы ежегодно отмечаем и напоминаем себе о важности свободы», — сказал он.

«Курсор» писал ранее, что к Земле на большой скорости приближается огромный астероид, заявляет НАСА.