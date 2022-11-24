Вводятся новые правила получения временного паспорта

Подать заявление на получение временного паспорта необходимо в Бюро управления, к которому привязан район проживания.

Управление народонаселения вводит новые правила с 27 ноября.

Начиная с воскресенья, жители смогут подать заявление на получение временного паспорта в Бюро управления народонаселением по всей стране в рамках мер, продвигаемых Управлением по делам народонаселения и иммиграции для преодоления высокого спроса на паспорта.

Для выдачи временного паспорта нужно только подать заявление в бюро, к которому привязан район проживания.

Заявления принимаются без предварительной записи. К нему нужно приложить заполненную и подписанную анкету, две фотографии паспорта, подтверждение интернет-платежа, предыдущий паспорт.

Запрос будет подан в отдел разведки в каждом бюро. Временный паспорт будет отправлен заказным письмом в течение недели с момента подачи заявления.

В Израиле есть 28 бюро Управления народонаселения: в городах Эйлат, Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Герцлия, Хадера, Холон, Хайфа, Тверия, Иерусалим, Южный Иерусалим, Восточный Иерусалим, Яффо, Кфар-Саба, Ноф-ха-Галиль, Нетания, Акко, Афула, Петах-Тиква, Цфат, Кирьот, Ришон ле-Цион, Реховот, Рамла, Рамат-Ган, Тель-Авив.

Ранее Курсор сообщал, что посольство Израиля выдало первый в истории паспорт ребенку, родившемуся в ОАЭ. Мать новорожденного, которая живет за границей с мужем-бельгийцем, настаивала на том, чтобы сначала получить для сына израильский паспорт.