Посольство Израиля выдало первый в истории паспорт ребенку, родившемуся в ОАЭ

Мать новорожденного, которая живет за границей с мужем-бельгийцем, настаивала на том, чтобы сначала получить для сына израильский паспорт.

Посольство Израиля в Абу-Даби выдало первый в истории израильский паспорт гражданину, родившемуся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Посол Амир Хайек лично вручил паспорт родителям, у которых в мае этого года родился сын Матео Давид. Мать ребенка, Даниэль, замужем за бельгийцем.

«Поскольку я сионистка, я сказала своему мужу, что хочу получить израильский паспорт, а затем бельгийский. Здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиль высоко ценится. Мне выражают большое уважение, когда говорю, что я израильтянка. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и говорю это», — сказала женщина.

Дочь Илана Штульмана Старосты, возглавляющего первое консульство Израиля в Дубае, стала первым израильтянином, родившимся в ОАЭ в прошлом году. В то время израильские паспорта не могли быть выданы в стране Персидского залива.

Как сообщал Курсор, Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО. Компания Rafael будет продавать Для ряда арабских государств на первом месте находятся вопросы безопасности и экономики. В Израиле и ОАЭ опасаются, что Иран может обзавестись ядерным оружием.

Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит стране Персидского залива мобильные перехватчики SPYDER производства Rafael. По информации журналистов, Объединенные Арабские Эмираты приобрели израильские технологии, способные противостоять атакам беспилотников, подобным тем, что были нанесены в Абу-Даби в начале этого года.

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