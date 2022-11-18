Посольство Израиля выдало первый в истории паспорт ребенку, родившемуся в ОАЭ

Посольство Израиля в Абу-Даби выдало первый в истории израильский паспорт гражданину, родившемуся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Посол Амир Хайек лично вручил паспорт родителям, у которых в мае этого года родился сын Матео Давид. Мать ребенка, Даниэль, замужем за бельгийцем.
«Поскольку я сионистка, я сказала своему мужу, что хочу получить израильский паспорт, а затем бельгийский. Здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиль высоко ценится. Мне выражают большое уважение, когда говорю, что я израильтянка. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и говорю это», — сказала женщина.
Дочь Илана Штульмана Старосты, возглавляющего первое консульство Израиля в Дубае, стала первым израильтянином, родившимся в ОАЭ в прошлом году. В то время израильские паспорта не могли быть выданы в стране Персидского залива.
Как сообщал Курсор, Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО. Компания Rafael будет продавать Для ряда арабских государств на первом месте находятся вопросы безопасности и экономики. В Израиле и ОАЭ опасаются, что Иран может обзавестись ядерным оружием.
Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит стране Персидского залива мобильные перехватчики SPYDER производства Rafael. По информации журналистов, Объединенные Арабские Эмираты приобрели израильские технологии, способные противостоять атакам беспилотников, подобным тем, что были нанесены в Абу-Даби в начале этого года.
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