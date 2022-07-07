ВВС Израиля станут мощнее: чем в ЦАХАЛе заменят устаревшие вертолеты Yasur

114-я эскадрилья ВВС Израиля первой получит новые вертолеты CH-53K King Stallion, которые, как ожидается, поступят к 2026 году для замены устаревших вертолетов Yasur.

Решение было принято командующим ВВС генерал-майором Томером Баром.

В наступающем году 114-я эскадрилья и 118-я эскадрилья будут объединены, чтобы «обеспечить оптимальный процесс освоения новых вертолетов», сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

טייסת "מובילי הלילה" — תהיה הטייסת הראשונה לקלוט את מסוק הסער המתקדם הבא — מסוק ה-CH53K אשר עתיד להחליף את מסוקי היסעור בשנת 2026 — כך החליט מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר. pic.twitter.com/aZc4gXWT6h — Israeli Air Force (@IAFsite) July 7, 2022

В ЦАХАЛе заявили, что «объем боевых вертолетов Yasur останется неизменным, и они продолжат выполнять свои оперативные, открытые и секретные задачи».

Используемый 114-й и 118-й эскадрильями с 1969 года, Yasur является основным вертолетом ВВС, который используется для перевозки солдат и снаряжения. Он принимал участие в самых разных миссиях, включая секретные операции, а также поисково-спасательные операции.

מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר החליט שטייסת "מובילי הלילה" (144) הוותיקה תסגר אחרי יותר מ- 50 שנה ובנתיים תאוחד עם טייסת "דורסי הלילה" (118) חהפעלת מטוסי היסעור הותיקים. עם הגעת מסוקי היסעור CH-53K "קינג סטליון" בסוף 2026 תפתח הטייסת מחדש הנה חלק מהכתבה ששידרנו בחדשות הערב pic.twitter.com/AC1gMyl8Ek — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) July 7, 2022

CH-53K King Stallion, преемник CH-53, оснащен тремя двигателями, обеспечивающими крейсерскую скорость 261 км/ч и дальность полета 530 миль (852 км). Управляется экипажем из 5 человек, в том числе 2 пилотами и боевым расчетом из 3 стрелков , он оснащен оружием самообороны и баллистической защитой, а также имеет ударопрочные сиденья и убирающееся шасси, что значительно повышает живучесть самолета и экипажа.

CH-53K оснащен цифровой бортовой авионикой с полностью интегрированными пилотажными и навигационными дисплеями и имеет механическую систему диагностики, которая уведомляет ремонтные бригады о необходимости замены детали и может перевозить в три раза больше груза, чем это делалось на старых вертолетах.

С полностью электродистанционной системой CH-53K может летать с пилотом в кабине или в беспилотном режиме, когда вертолет будет действовать точно так, как запрограммировано, без участия пилота.

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