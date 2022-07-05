Палестинцы в Иудее и Самарии ездят на автомобилях, которые отправлены на утилизацию

Полиция Израиля сообщила о том, что в одной из деревен Иудеи обнаружили десятки автомобилей, которые уже давно были отправлены на утилизацию. Однако палестинцам на это оказалось все равно — они продолжают ездить на таких автомобилях.
37 автомобилей были конфискованы и все были доставлены в полицейские участки.
Сообщается о том, что за последнее время были изъяты сотни автомобилей, который должны быть утилизированы.
В полиции сообщается о том, что пользоваться автомобилем, который был отправлен на утилизацию или запрещен к эксплуатации, запрещено и незаконно. Вождение таких машин подвергает опасности не только водителей, но и других участников дорожного движения.
«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.
Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.
Мы сообщали, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.