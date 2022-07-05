Палестинцы в Иудее и Самарии ездят на автомобилях, которые отправлены на утилизацию

Полиция Израиля конфисковала 37 автомобилей в деревне Нилин. Все автомобили подлежали утилизации и уже давно должны были быть уничтожены, однако ими все равно пользовались.

Полиция Израиля сообщила о том, что в одной из деревен Иудеи обнаружили десятки автомобилей, которые уже давно были отправлены на утилизацию. Однако палестинцам на это оказалось все равно — они продолжают ездить на таких автомобилях.

37 автомобилей были конфискованы и все были доставлены в полицейские участки.

Сообщается о том, что за последнее время были изъяты сотни автомобилей, который должны быть утилизированы.

В полиции сообщается о том, что пользоваться автомобилем, который был отправлен на утилизацию или запрещен к эксплуатации, запрещено и незаконно. Вождение таких машин подвергает опасности не только водителей, но и других участников дорожного движения.