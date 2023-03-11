«Вы слабы»: главный полицейский Тель-Авива жестко обратился к комиссару полиции

После увольнения главный полицейский Тель-Авива сказал комиссару полиции, что он «не подходит» для руководства силами.

Командующий тель-авивским округом Амихай Эшед, об увольнении с которого в четверг сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, сказал комиссару израильской полиции Коби Шабтаю, что он «не подходит» для руководства полицией и что делает ошибку, о которой пожалеет.

Эти слова Эшела прозвучали в телефонном разговоре между ними до того, как решение об его увольнении было публично обнародовано.

Выдержки из разговора широко распространились в ивритоязычных СМИ в четверг и пятницу со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с «трудным» разговором.

Бен-Гвир, отстранив Эшеда от должности, сказал, что старшему командиру будет назначена новая роль главы отдела обучения полиции с немедленным вступлением в силу. По сообщениям СМИ, Бен-Гвир сделал заявление через несколько часов после того, как его возмутило сдержанное поведение полиции во время крупных антиправительственных протестов в Тель-Авиве и возле международного аэропорта Бен-Гурион.

Во время их звонка в четверг Эшед сказал Шабтаю: «Если это ваше решение в этот час и в это время, вы не можете командовать полицией. Вы слабы, вы уничтожили полицию. Я не буду переходить [в] учебный [отдел]. Вы еще услышите обо мне».

На фоне увольнения Эшеда шесть действующих заместителей комиссара Шабтая призвали к его отставке. Высокопоставленные источники в полиции, на которые ссылается «Гаарец», заявили, что руководство полиции «потеряло доверие к комиссару».

Шабтай «презирает [Эшеда] и презирал с самого первого дня», — сообщил «Гаарец» один неназванный источник.

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