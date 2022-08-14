Один из депутатов Кнессета уйдет в отставку, чтобы возглавить новую партию

Председатель партии «Свободный демократический Израиль» предвкушает свою отставку, чтобы уйти из «Исраэль Бейтену».

Ожидается, что председатель новосозданной партии «Свободный демократический Израиль» Эли Авидар подаст в отставку из Кнессета на этой неделе, сообщает Исраэль Хайом.

Его отставка предназначена для того, чтобы позволить ему баллотироваться на предстоящих выборах в отдельной партии от его нынешнего «Исраэль Бейтейну».

Авидар должен был получить окончательное одобрение в партийном реестре, но он решил уйти досрочно. Причина такого решения заключается в том, что опросы показали, что депутат Кнессета по-прежнему отождествляется с «Исраэлем Бейтену», и это отталкивает часть потенциальных избирателей, на которые нацелена новая партия. Другими словами, досрочная отставка Кнессета направлена ​​на то, чтобы дифференцировать Авидара от «Исраэля Бейтену».

Кроме того, с моральной точки зрения Авидар не заинтересован в том, чтобы продолжать «использовать» мандат «Исраэль Бейтену» при создании новой партии. Тем самым он также активно предотвращает претензии к нему со стороны партии Либермана.

Напомним, что две недели назад Авидар официально объявил о создании новой партии под названием «Свободный и демократический Израиль».

Ранее мы писали, что Саар прокомментировал нынешнюю ситуацию с «Ликудом», а также союз с Бени Ганцем.