Айзенкот: Израиль должно обеспечить равные права для всех своих граждан, независимо от религии, расы или пола

Бывший военный начальник Гади Айзенкот подчеркивает свою приверженность правам меньшинств и отделению от палестинцев, во время пресс-конференции, на которой была запущена партия «Национальное единство» в воскресенье вечером, вместе с лидером партии и министром обороны Бенни Ганцем и министром юстиции Гидеоном Сааром.

Айзенкот заявил, что еврейское государство «должно обеспечивать равные права для всех своих граждан без различия религии, расы или пола», что является косвенным упреком в адрес ультраправых партий в оппозиции, которые враждебно относятся к арабскому населению Израиля.

Бывший военачальник добавил, что, по его мнению, Израиль «опасно» скатывается к созданию двунационального государства с палестинцами, что, по его словам, представляет «опасность для сионистского проекта».

Ганц говорит, что его новая центристская фракция будет стремиться «предотвратить формирование экстремистского правительства» правыми, которое «поставит под угрозу демократию в Израиле», и настаивает на том, что ультраортодоксальные партии могут быть партнерами в центристском правительстве.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Редакция информировала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.