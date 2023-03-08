Выкинул сожительницу без одежды из дома: стало известно о вопиющем инциденте в центре Израиля

42-летнего жителя центра, избивавшего свою партнершу и унижавшего ее, осудили на основании признания в нападении на нее. Как пишет Israel Hayom, его наказали лишь общественными работами.

Журналист отмечает, что, несмотря на то, что он нанес своей партнерше фактические травмы и угрожал ей, суд Тель-Авива приговорил его к символическому наказанию в виде 300 часов общественных работ и компенсации в размере 3000 шекелей.

Согласно обвинительному акту, события происходили вечером в квартире, где он проживал со своей сожительницей. После ссоры по пустяковому поводу он накричал на потерпевшую и отобрал у нее бокал вина. Затем подсудимый поднял свою партнершу с дивана в гостиной и вынес на балкон их квартиры. Там он угрожал ей. Она попыталась вырваться из его рук, в результате чего она упала на мокрый от дождя пол балкона. Подсудимый собрал ладонями воду с пола и вылил ее на свою партнершу, плюнул ей в лицо и кричал на нее.

Затем она вошла в комнату, чтобы переодеться, и когда на ней было только нижнее белье и лифчик, подсудимый схватил ее за шею и выбросил на лестничную клетку.

Позже партнерша вернулась в квартиру и вошла в душ, обвиняемый последовал за ней, плеснул на нее холодной водой и пригрозил ей, что, если она еще раз заговорит, он ее убьет.

Обвинение требовало приговорить подсудимого к наказанию от 9 месяцев лишения свободы.

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