Вынесен приговор мужчине, пытавшемуся похитить 11-летнюю девочку в Ашкелоне

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 40-летнего мужчину, осужденного за попытку похитить 11-летнюю девочку из общественного парка недалеко от ее дома в Ашкелоне, к 28 месяцам тюремного заключения.
Об этом сообщает портал Mako.
Отмечается, что в своих показаниях в полиции девочка описала обстоятельства происшествия.
«Я вырвала его руку изо рта и начала кричать. а потом я упала на дорожке, и он ударил меня», — сообщила пострадавшая.
Как сообщал Курсор, в середине июля по требованию судьи была проведена психиатрическая экспертиза 30-летнего Александра Мозгового, гражданина Украины, репатриированного из Пардес-Хана-Каркур, который обвиняется в попытке похищения школьницы. Адвокат Мозгового настаивает на том, что тяжелое детство его подзащитного и родители-алкоголики должны быть приняты во внимание.
Официант из Пардес-Хана-Каркур, который на допросе признался, что пытался засунуть 16-летнюю девушку в багажник автомобиля и достоверно воспроизвел попытку похищения во время следствия, назвал довольно странную причину своих действий, что заставило судью усомниться во вменяемости подозреваемого.
В итоге судья назначил психиатрическую экспертизу, и недавно суду было представлено заключение психиатра, согласно которому Александр Мозговой «вменяем, понимает разницу между добром и злом, осознает свои действия и способен предстать перед судом».
Также Курсор информировал о том, что 26 июля жителя Бат-Ямы затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Но полиции удалось задержать подозреваемых и освободить заложника.
Известно, что инцидент произошел на подземной стоянке в Бат-Яме. Похитители, когда пытались скрыться с места преступления, снесли ворота парковки.
В полицию обратился сын похищенного. По его словам, отца быстро запихнули в машину и увезли. Сотрудники полиции после получения сигнала сразу же начали оперативно-розыскные мероприятия. Им удалось быстро найти подозреваемых. Автомобиль злоумышленников был остановлен в Кирьят-Гате.