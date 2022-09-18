Вынесен приговор мужчине, пытавшемуся похитить 11-летнюю девочку в Ашкелоне

40-летний мужчина совершил попытку похищения ребенка из общественного парка недалеко от дома девочки.

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 40-летнего мужчину, осужденного за попытку похитить 11-летнюю девочку из общественного парка недалеко от ее дома в Ашкелоне, к 28 месяцам тюремного заключения.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что в своих показаниях в полиции девочка описала обстоятельства происшествия.

«Я вырвала его руку изо рта и начала кричать. а потом я упала на дорожке, и он ударил меня», — сообщила пострадавшая.

Как сообщал Курсор, в середине июля по требованию судьи была проведена психиатрическая экспертиза 30-летнего Александра Мозгового, гражданина Украины, репатриированного из Пардес-Хана-Каркур, который обвиняется в попытке похищения школьницы. Адвокат Мозгового настаивает на том, что тяжелое детство его подзащитного и родители-алкоголики должны быть приняты во внимание.

Официант из Пардес-Хана-Каркур, который на допросе признался, что пытался засунуть 16-летнюю девушку в багажник автомобиля и достоверно воспроизвел попытку похищения во время следствия, назвал довольно странную причину своих действий, что заставило судью усомниться во вменяемости подозреваемого.

В итоге судья назначил психиатрическую экспертизу, и недавно суду было представлено заключение психиатра, согласно которому Александр Мозговой «вменяем, понимает разницу между добром и злом, осознает свои действия и способен предстать перед судом».

Также Курсор информировал о том, что 26 июля жителя Бат-Ямы затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Но полиции удалось задержать подозреваемых и освободить заложника.

Известно, что инцидент произошел на подземной стоянке в Бат-Яме. Похитители, когда пытались скрыться с места преступления, снесли ворота парковки.

В полицию обратился сын похищенного. По его словам, отца быстро запихнули в машину и увезли. Сотрудники полиции после получения сигнала сразу же начали оперативно-розыскные мероприятия. Им удалось быстро найти подозреваемых. Автомобиль злоумышленников был остановлен в Кирьят-Гате.