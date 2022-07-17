Репатриант из Украины, который хотел похитить школьницу в Пардес-Хане, прошел психиатрическую экспертизу

На суде подозреваемый объяснил, что не собирался причинять вред девочке, но хотел использовать похищение, чтобы привлечь внимание местных властей к разгулу преступности на улицах города.

По требованию судьи была проведена психиатрическая экспертиза 30-летнего Александра Мозгового, гражданина Украины, репатриированного из Пардес-Хана-Каркур, который обвиняется в попытке похищения школьницы. Адвокат Мозгового настаивает на том, что тяжелое детство его подзащитного и родители-алкоголики должны быть приняты во внимание.

Официант из Пардес-Хана-Каркур, который на допросе признался, что пытался засунуть 16-летнюю девушку в багажник автомобиля и достоверно воспроизвел попытку похищения во время следствия, назвал довольно странную причину своих действий, что заставило судью усомниться во вменяемости подозреваемого.

В итоге судья назначил психиатрическую экспертизу, и недавно суду было представлено заключение психиатра, согласно которому Александр Мозговой «вменяем, понимает разницу между добром и злом, осознает свои действия и способен предстать перед судом».

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