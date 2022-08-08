Выступление Лапида: что премьер-министр предложил жителям Газы

«Мы знаем, как дать работу, средства к существованию и достойную жизнь всем, кто хочет жить в мире рядом с нами», — сказал Лапид.

В своем первом публичном заявлении после завершения трехдневной военной операции против «Исламского джихада» в секторе Газа премьер-министр Яир Лапид обратился к жителям Газы, предложив им другой путь развития.

В заявлении к нации после окончания 36 часов боев Лапид сказал, что все цели Израиля в операции были достигнуты, и сдерживание Израиля восстановлено.

Но он также обратился к жителям Газы и сказал им, что все может быть совсем по-другому, если они отвергнут насилие.

«Во время всей операции были предприняты особые усилия, чтобы не допустить причинения вреда посторонним. Государство Израиль не будет извиняться за защиту своих жителей с применением силы, но смерть невинных людей, особенно детей, разбивает сердце», — сказал Лапид в своем обращении в прайм-тайм.

«Я хочу обратиться к жителям Газы и сказать им: есть другой путь. Мы знаем, как защитить себя от любого, кто нам угрожает, но мы также знаем, как дать работу, средства к существованию и достойную жизнь всем, кто хочет жить в мире рядом с нами», — сказал Лапид.

«Есть другой способ жить. Путь Авраамских соглашений, саммита в Негеве, инноваций и экономики, регионального развития и совместных проектов. Выбор за вами. Ваше будущее зависит от вас», — сказал Лапид.

Сектор Газа контролируется террористической организацией ХАМАС, которая пересидела операцию «Рассвет». Скорее, Израиль действовал против «Исламского джихада», который, по утверждению Лапида, представлял реальную террористическую угрозу.

Напомним, что в сегодняшней речи премьер-министр Яир Лапид подвел итоги операции и поблагодарил министра обороны, а также Нетаниягу за то, что «он проявил ответственность».