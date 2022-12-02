Выявлен иранский боевик, стоявший за покушением на израильских бизнесменов в Колумбии

Названа личность командира иранского подразделения, стоявшего за покушением на израильских бизнесменов в Колумбии полуторагодичной давности.

Об этом сообщает портал Mako.

Согласно сообщению, злоумышленником оказался Мохаммад Реда Ансари — иранский террорист, управляющий элитным подразделением 840, дислоцированным в Сирии.

Среди террористических акций, в которых он принимал участие, в частности, было покушение на двух израильских бизнесменов в Колумбии, а его деятельность в Латинской Америке была сосредоточена на ликвидации еврейских целей, обозначенных группой Quds Force в Тегеране.

По словам израильских военных и правительственных чиновников разведки, подразделение 840 осуществляет похищения и убийства евреев по всему миру. Подразделение подчиняется силам Кудс, которые являются исполнительным органом всех международных террористических операций, запланированных и финансируемых Ираном.

«18 месяцев назад Ансари получил приказ из Тегерана уничтожить двух израильских бизнесменов, проживающих в Колумбии. В операции участвовали местные, ее координировал Рахмат Асади, иранский террорист, занимавшийся разведкой. Асади познакомился с двумя колумбийцами, укравшими драгоценности в дубайской тюрьме, а когда их освободили, они оказались в распоряжении подразделения 840», — говорится в сообщении.

Отмечается, что план был сорван скоординированными усилиями колумбийского правительства и более 10 западных и ближневосточных спецслужб. Двум израильским бизнесменам и их семьям удалось бежать из Боготы на зафрахтованном самолете, который вылетел под строгой охраной. Мохаммед Реда Ансари продолжает действовать из Сирии под пристальным вниманием западных спецслужб.

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