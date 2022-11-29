В Хевроне палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа, у которых сломалась машина

Палестинцы бросали камни и коктейли Молотова по израильским военным, которые ответили боевым огнем.

После поломки автомобиля израильские войска подверглись нападению группы палестинцев недалеко от города Хеврон в понедельник поздно вечером. В итоге им потребовалась поддержка крупных сил ЦАХАЛа, чтобы безопасно покинуть этот район.

Толпа палестинцев напала на солдат Армии обороны Израиля, когда два военных джипа вынуждены были остановиться у палестинской деревни Бейт-Уммар в районе Хеврона.

Атакующие палестинцы бросали камни и коктейли Молотова по израильским войскам, которые ответили боевым огнем и другими средствами подавления беспорядков.

В результате нападения никто из военнослужащих не пострадал.

Палестинские СМИ сообщили, что одиннадцать палестинцев получили ранения в результате инцидента. Один человек убит выстрелом в голову, еще двое получили огнестрельные ранения средней степени тяжести верхней части. Также четверо ранены в руку или в ногу. Всем раненым оказана помощь на месте.

Имя убитого — Мофид Мухаммад Ахалиль из Бейт-Уммара.

На видео с места событий показано, как около десятка палестинских молодых людей бросают камни с боковой улицы на главную дорогу, по которой быстро проезжает израильский военный автомобиль. За этим следуют звуки выстрелов.

#فلسطين | مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/mWOD2Fj4W7 — غرب آسيا — عاجل (@WANbreaking) November 28, 2022

Напряженность в Иудее и Самарии была высокой в течение последнего года, когда ЦАХАЛ начал крупное антитеррористическое наступление, чтобы справиться с серией палестинских нападений, в результате которых с начала года погиб 31 человек в Израиле.

В результате операции было произведено более 2500 арестов в ходе почти ежевечерних рейдов, но при этом погибло около 150 палестинцев, в основном при совершении нападений или в столкновениях с силами безопасности.

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