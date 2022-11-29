Стала известна личность террориста, совершившего наезд в Биньямине

Жестокий теракт с наездом на 20-летнюю израильтянку из Армии обороны Израиля, которая сейчас борется за свою жизнь в больнице, вызвал гнев всего населения страны. Идентифицирован террорист, устроивший теракт сегодня утром в Биньямине.
Об этом сообщает inn.
Как стало известно, террористом оказался 45 летний житель Бейтонии, Рани Мамон Фаиз Абу Али.
Кроме того, террорист имел разрешение на работу в промышленной зоне Ариэль.
Ранее Курсор сообщал про автомобильный теракт в Биньямине: первые кадры и подробности. ЦАХАЛ заявил, что им известно об этом инциденте, и они расследуют мотивы преступника.
Также наш сайт сообщал, что обнародованы жуткие детали и видео наезда на женщину. Сообщается, что после того, как террорист наехал на 20-летнюю женщину-солдата и ее зацепило машиной, женщину протащило по дороге еще примерно 200 метров.
Кроме того, ранее Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне. «Это неразумно, это непропорционально, это неправильно», — заявил Бен-Гвир о решении заключить солдата в тюрьму на десять дней.
Наш сайт ранее информировал об избиении активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы.
Также редакция писала, что в Хевроне палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа, у которых сломалась машина.