Стала известна личность террориста, совершившего наезд в Биньямине

Теракт в Биньямине совершил 45-летний житель Бейтонии, у которого было официальное разрешение на работу в Израиле.

Жестокий теракт с наездом на 20-летнюю израильтянку из Армии обороны Израиля, которая сейчас борется за свою жизнь в больнице, вызвал гнев всего населения страны. Идентифицирован террорист, устроивший теракт сегодня утром в Биньямине.

Об этом сообщает inn.

Как стало известно, террористом оказался 45 летний житель Бейтонии, Рани Мамон Фаиз Абу Али.

Кроме того, террорист имел разрешение на работу в промышленной зоне Ариэль.

Ранее Курсор сообщал про автомобильный теракт в Биньямине: первые кадры и подробности. ЦАХАЛ заявил, что им известно об этом инциденте, и они расследуют мотивы преступника.

Также наш сайт сообщал, что обнародованы жуткие детали и видео наезда на женщину. Сообщается, что после того, как террорист наехал на 20-летнюю женщину-солдата и ее зацепило машиной, женщину протащило по дороге еще примерно 200 метров.

Кроме того, ранее Бен-Гвир прокомментировал приговор солдату, напавшему на активиста в Хевроне. «Это неразумно, это непропорционально, это неправильно», — заявил Бен-Гвир о решении заключить солдата в тюрьму на десять дней.

Наш сайт ранее информировал об избиении активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы.

Также редакция писала, что в Хевроне палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа, у которых сломалась машина.