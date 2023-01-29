Выжившие в теракте: он сказал, что не стреляет в женщин, а потом выстрелил одной из них в голову

Очевидцы теракта в Иерусалиме утверждают, что убивший семь человек возле синагоги террорист сказал людям на месте происшествия, что не будет стрелять в женщин непосредственно перед тем, как убить одну.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Леора, мать и сестра которой находились на месте смертельного трагедии, сказала, что ее мама, Роза Ацилова, была ранена и что ее сестра пыталась помочь ей подняться, когда террорист двинулся к ним.

«Когда он добрался до них, они сказали: «Пожалуйста, не стреляйте в нас», а он повернулся и сказал: «Я не стреляю в женщин», ‒ сказала Леора и добавила, что когда преступник продолжал двигаться, то «одна из женщин столкнулась с ним, и он просто выстрелил ей в голову».

Моран, еще одна из дочерей Розы, утверждает, что террорист бегло говорил на иврите и, помимо своих убийственных действий, казался «совершенно нормальным человеком».

По словам Леоры, ее мама и сестра вместе гуляли в Восточном Иерусалиме после субботнего ужина, после чего услышали шум, напоминающий фейерверк. Ее мать упала, а сестра не поняла, что произошло и подумала, что ее родственница испугалась фейерверка.

Затем она увидела, как ее мама истекает кровью. Женщина пыталась спрятать свою мать, потому что террорист приближался к ним, но та не могла двигаться из-за полученного ранения.

«Она не смогла и просто защитила ее своим телом, и думала, что это конец для них», ‒ добавила она.

Леора утверждает, что ее мама Роза восстанавливается после травмы и после операции, перенесенной в пятницу вечером. Пуля ранила ее в руку и «раздробила кость» в ноге, и во время операции врачи вставили ей в ногу пластину. Пока что неизвестно, сможет ли женщина ходить.

Ранее «Курсор» сообщал, что одну из жертв теракта в Ир Давида выписали из больницы.