Wizz Air объявила об открытии двух новых авиалиний в Эйлат

Билеты на новые рейсы уже продаются как на сайте компании, так и через приложение.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила о том, что в конце текущего года начнет летать с эйлатского аэропорта «Рамон». Новые авиалинии откроют в Рим (Италия) и Вену «(Австрия).

Об этом сообщает издание «НЭП».

В авиакомпании заявили, что линия из Рима в Эйлат запустится 17 декабря, а линия из Вены — 21 декабря. Израильтяне уже могут приобрести билеты на самолет на сайте компании или через приложение. Компания будет совершать по два перелета в неделю.

Кроме этого, Wizz Air объявила об открытии рейсов из Тель-Авива в город Бари (Италия). Эта авиалиния начнет работать 16 декабря текущего года, предусмотрены два рейса в неделю.

Еще авиакомпания планирует повысить частоту рейсов из Израиля в Варшаву (Польша), Бухарест (Румыния) и Будапешт (Венгрия) и Лондон (Великобритания).

«Курсор» писал ранее, что для тех, кто привык свой отдых планировать заранее, уже предлагают хорошие варианты. Британская авиакомпания-лоукостер EasyJet открыла 6 октября продажу билетов на следующее лето.

Еще мы писали, что LOT Polish Airlines (Польские авиалинии) с 30 октября текущего года увеличат частоту рейсов в Израиль. Компания будет летать из аэропорта «Бен-Гурион» в варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена.