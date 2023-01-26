«Я глубоко встревожен»: представитель ООН отреагировал на операцию ЦАХАЛа в Дженине

Посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии в городе Дженин сегодня утром.

«Я глубоко встревожен и опечален продолжающимся циклом насилия в оккупированной Иудее и Самарии. Гибель сегодня девяти палестинцев, в том числе боевиков и одной женщины, во время израильской операции по аресту в Дженине — еще один яркий тому пример», — говорится в заявлении специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.

«С начала этого года мы продолжаем наблюдать высокий уровень насилия и другие негативные тенденции, характерные для 2022 года. Крайне важно немедленно снизить напряженность и предотвратить новые человеческие жертвы», — заявил он.

«Я призываю и продолжаю активно сотрудничать с израильскими и палестинскими властями для снижения напряженности, восстановления спокойствия и предотвращения дальнейшего конфликта», — добавил Веннесланд.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о трехдневном трауре в связи с гибелью девяти палестинцев во время столкновений с войсками ЦАХАЛа в Дженине сегодня утром.

В заявлении, распространенном палестинскими СМИ, Аббас приказал приспустить флаги, чтобы оплакать «души мучеников во время оккупационной резни в лагере беженцев Дженин».

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