«Я умру»: слито голосовое сообщение главаря террористов из Шхема, записанное за мгновение до его ликвидации

В сеть слили последнее аудиосообщение террориста Ибрагима Набулси своим друзьям.
Оно было записано за несколько мгновений до ликвидации боевика ЦАХАЛом. «Я окружен и умру. Я люблю свою мать. Я теперь мученик и буду мучеником. Умоляю, не кладите оружие», — призвал он и разослал аудио своим друзьям-террористам.
Аудиозапись опубликовал 12 канал. Ее можно послушать на видео ниже:
Напомним, что израильские силы безопасности ликвидировали сегодня главу «Бригад мучеников Аль-Аксы» Ибрагима Набулси в Шхеме. Фото и видео смотрите здесь.