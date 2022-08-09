«Я умру»: слито голосовое сообщение главаря террористов из Шхема, записанное за мгновение до его ликвидации

Сегодня утром террорист и активист Исламского джихада, ранее несколько раз убегавший от силовиков, был ликвидирован.

В сеть слили последнее аудиосообщение террориста Ибрагима Набулси своим друзьям.

Оно было записано за несколько мгновений до ликвидации боевика ЦАХАЛом. «Я окружен и умру. Я люблю свою мать. Я теперь мученик и буду мучеником. Умоляю, не кладите оружие», — призвал он и разослал аудио своим друзьям-террористам.

Аудиозапись опубликовал 12 канал. Ее можно послушать на видео ниже:

המסר האחרון של המבוקש א-נאבולסי לחבריו — רגעים לפני שחוסל: "אני מכותר והולך למות, אל תורידו את הנשק"https://t.co/YnWxMNOieX@ndvori pic.twitter.com/rJ5AtTQ74l — החדשות — N12 (@N12News) August 9, 2022

Напомним, что израильские силы безопасности ликвидировали сегодня главу «Бригад мучеников Аль-Аксы» Ибрагима Набулси в Шхеме. Фото и видео смотрите здесь.