«Я умру»: слито голосовое сообщение главаря террористов из Шхема, записанное за мгновение до его ликвидации

09:58, Сегодня
Новости Израиля
террорист фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня утром террорист и активист Исламского джихада, ранее несколько раз убегавший от силовиков, был ликвидирован.

В сеть слили последнее аудиосообщение террориста Ибрагима Набулси своим друзьям.

Оно было записано за несколько мгновений до ликвидации боевика ЦАХАЛом. «Я окружен и умру. Я люблю свою мать. Я теперь мученик и буду мучеником. Умоляю, не кладите оружие», — призвал он и разослал аудио своим друзьям-террористам.

Аудиозапись опубликовал 12 канал. Ее можно послушать на видео ниже:

Напомним, что израильские силы безопасности ликвидировали сегодня главу «Бригад мучеников Аль-Аксы» Ибрагима Набулси в Шхеме. Фото и видео смотрите здесь. 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: