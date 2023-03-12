Яадут а-Тора поставила ультиматум коалиции — СМИ

По информации журналистов, ультраортодоксы «натерпелись от БАГАЦа за все эти годы, но им не хотелось бы сейчас публично выступать на эту тему, чтобы не началась гражданская война между светскими и религиозными».

На совещании лидеров коалиционных фракций с участием Биньямина Нетаниягу лидеры партии «Яадут а-Тора» потребовали вынесения на голосование в первом чтении закона о преодолении вето БАГАЦа уже в понедельник.

Об этом сообщает портал Walla со ссылкой на источники в партии.

Отмечается, что «Яадут а-Тора» хочет поскорее гарантировать принятие закона об отмене обязательной службы в армии для учащихся йешив. Они считают, за этот законопроект можно проголосовать вместе с законом о выборе судей и законом о лишении БАГАЦа права отменять основные законы. «Ликуд» же на первом этапе реформы сосредоточился именно на этих двух законопроектах, которые считаются приоритетными и основополагающими.

По информации издания, ультраортодоксы хотят поскорее отменить вето БАГАЦа в первую очередь ради закона, который предоставит учащимся йешив бронь от службы в рамках соглашения «Торато омануто». В прошлом БАГАЦ отменял подобные законы как нарушающие принцип равенства.

«Один из лидеров ультраортодоксальной общины рассказал, что харедим натерпелись от БАГАЦа за все эти годы, но им не хотелось бы сейчас публично выступать на эту тему, «чтобы не началась гражданская война между светскими и религиозными». Лидеры ШАС и «Яадут а-Тора» не хотят находится в авангарде политической борьбы за продвижение реформы, предпочитая продвигать законопроект «по-тихому». Источники полагают, что законопроект о преодолении вето БАГАЦа будет выдвинут на голосование в первом чтении на этой неделе», — информирует СМИ.

Ранее мы писали о том, что более половины (58%) избирателей партии «Еш атид» поддерживают присоединение лидера политсилы Яира Лапида и Бени Ганца к правительству, чтобы остановить принятие судебной реформы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Камилем Фуксом для 13-го канала.

Также отмечается, что две трети (66%) избирателей партии «Национальное единство», возглавляемой Бени Ганцом, также выступают за присоединение поддерживаемой ими политсилы к новому правительству.

При этом среди избирателей «Ликуда» такое развитие событий поддерживают лишь 22%.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог предложил альтернативный вариант судебной реформы, который вызвал критику со стороны членов партии «Ликуд» и оппозиции.