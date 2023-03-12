Стало известно мнение избирателей Еш Атид о присоединении Лапида и Ганца к правительству

Согласно результатам соцопроса, присоединение лидеров «Еш Атид» и «Национального единства» к коалиции поддерживают менее четверти приверженцев нынешнего Кабмина.

Более половины (58%) избирателей партии «Еш атид» поддерживают присоединение лидера политсилы Яира Лапида и Бени Ганца к правительству, чтобы остановить принятие судебной реформы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Камилем Фуксом для 13-го канала, информирует Telegram-канал Израиль Сегодня.

Также отмечается, что две трети (66%) избирателей партии «Национальное единство», возглавляемой Бени Ганцом, также выступают за присоединение поддерживаемой ими политсилы к новому правительству.

При этом среди избирателей «Ликуда» такое развитие событий поддерживают лишь 22%.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог предложил альтернативный вариант судебной реформы, который вызвал критику со стороны членов партии «Ликуд» и оппозиции.

Предложение президента по изменению реформы включает несколько пунктов. В частности, отменяется возможность преодоления вето БАГАЦ большинством голосов депутатов Кнессета, и БАГАЦ получает право отменять обычные законы. Отменить что-либо из Основных законов сможет только полный состав судей при большинстве голосов (две трети), а Кнессет не сможет утвердить закон, противоречащий этому пункту.

Предлагается сформировать комиссию по назначению судей, которая будет состоять из трех министров, одного депутата от правящей коалиции, двух депутатов от оппозиции, трех судей Верховного суда и двух представителей общественности, которые будут назначаться министром юстиции и Председателем Верховного суда. Это исключит автоматическое большинство у правящей коалиции.

Также проект закрепляет основные гражданские права, которые ранее не были закреплены, включая принцип равенства перед законом, защиту прав граждан независимо от их религии, расы, пола, сексуальной ориентации, физических, психических или умственных ограничений. Кроме того, проект гарантирует свободу слова, свободу совести и вероисповедания.

Помимо этого, Курсор писал о том, что Герцог призвал Кнессет к новому компромиссу по судебной реформе. Новые предложения Герцога касаются процесса отбора судей и принятия основных законов. Он предлагает отменить автоматическое большинство коалиции в комиссии по назначению судей, но не допускать доминирования судейского корпуса.

Вместо этого он предлагает ввести в комиссию компромиссные фигуры «представителей общественности», которые будут назначаться по взаимному согласованию. Такое предложение было выдвинуто президентом после массовых протестов и беспорядков из-за судебной реформы.