Яир Голан обрушился с критикой на ультраортодоксов

Он считает, что они отравляют нашего государство.

Бывший заместитель министра экономики и бывший депутат Кнессета Яир Голан раскритиковал ультраортодоксальный сектор и заявил, что это «паразитическое население». Его слова вызвали резонанс и правозащитная организация «Бецальмо» обратилась в полицию и к юридическому советнику правительства с требованием возбудить против него уголовное дело за подстрекательство, расизм и подстрекательство к мятежу.

Об этом сообщает "7 канал".

«Ультраортодоксы подвели нас к моменту принятия решения - имеет ли эта страна равные права и равные обязанности или это страна, которая дискриминирует целые секторы?», - задался вопросом Голан.

Генеральный директор организации «Бецальмо» Шай Глик после его высказывания составил письмо, в котором указал на следующее:

«Подстрекательство против ультраортодоксальной общественности бушует уже давно, и никто не может его остановить. На этот раз кажется, что подстрекательство перешло в антисемитское русло», - отметил он.

По его мнению, заявление Голана выглядит как расисткое, соответствующее клеветническим заявлениям о евреях в Европе и других странах. И он считает, что об этом нельзя молчать.

"Это подстрекательство к расизму, а также преступление подстрекательства к мятежу, которое запрещает разжигание ненависти и вражды между различными слоями населения. Публичные высказывания об ультраортодоксальной общественности имеют одну цель - сделать так, чтобы широкая общественность ненавидела их», - сказал в заключение Глик.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Израиле резко увеличилось количество ультраортодоксов, получивших ученую степень.