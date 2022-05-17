Ямина обещает заблокировать серию левых законопроектов

Вчера во время еженедельного собрания фракции Ямина министр внутренних дел Айелет Шакед предложила партии заблокировать несколько законопроектов, в том числе законопроект, направленный против лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который запрещает обвиняемому в уголовном процессе занимать пост премьер-министра.
Об этом сообщает Israel National News.
Министр также стремилась заблокировать законопроект о «равенстве», предложенный партией «Синие и белые», и поправки к Закону о гражданстве.
Фракция Ямина единогласно согласилась с предложениями Шакед и решила, что фракция будет блокировать любой крупный законопроект, который на данный момент не является частью коалиционных соглашений.
Законопроект, запрещающий обвиняемому по уголовному делу занимать пост премьер-министра, внес депутат Кнессета Эли Авидар.
Авидар также призвал изменить Закон о гражданстве. «Закон не принес ничего хорошего. Он нанес ущерб определенным секторам, и его никогда не следовало принимать. Я в него не верю. Он должен был принести добро, но приносит только зло».
Курсо» сообщал, что Беннет выгнал Сильман с заседания партии Ямина. Идит Сильман на заседании партии Ямина отказалась голосовать за переназначение на пост министра по делам религии Матана Каханы, однако за это ее выгнали с мероприятия.