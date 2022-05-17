Ямина обещает заблокировать серию левых законопроектов

Фракция Ямина решила использовать право вето, которым она обладает в соответствии с коалиционным соглашением с партией «Еш Атид», чтобы отменить несколько законопроектов, предложенных левыми партиями в коалиции. Решение принято по просьбе министра внутренних дел Айелет Шакед.

Вчера во время еженедельного собрания фракции Ямина министр внутренних дел Айелет Шакед предложила партии заблокировать несколько законопроектов, в том числе законопроект, направленный против лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который запрещает обвиняемому в уголовном процессе занимать пост премьер-министра.

Об этом сообщает Israel National News.

Министр также стремилась заблокировать законопроект о «равенстве», предложенный партией «Синие и белые», и поправки к Закону о гражданстве.

Фракция Ямина единогласно согласилась с предложениями Шакед и решила, что фракция будет блокировать любой крупный законопроект, который на данный момент не является частью коалиционных соглашений.

Законопроект, запрещающий обвиняемому по уголовному делу занимать пост премьер-министра, внес депутат Кнессета Эли Авидар.

Авидар также призвал изменить Закон о гражданстве. «Закон не принес ничего хорошего. Он нанес ущерб определенным секторам, и его никогда не следовало принимать. Я в него не верю. Он должен был принести добро, но приносит только зло».