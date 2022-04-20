Ямина осудила Яира Голана за уступки партии РААМ

Партия Ямина раскритиковала высказывания Яира Голана. Замминистра заявил, что гордится тем, что правительство идет на уступки РААМ.

Партия Ямина высказалась с критикой в сторону заместителя министра экономики Яира Голана, который заявил, что правительство «с гордостью» рассматривает требования партии РААМ в отношении Храмовой горы.

Исламистская партия РААМ на этой неделе приостановила свое участие в коалиции, представив список требований для возвращения. В этот список входил перевод Храмовой горы в статус-кво, существовавший до 2000 года, при котором полиция и Вакф имели бы право решать, могут ли немусульмане посещать его.

Нир Орбах, депутат от Ямины обратился к Голану: «Ты пытаешься распустить оппозицию?». На прошлой неделе Орбах также опубликовал собственный список требований, угрожая распустить коалицию.

В своем обращении Ямина отвергает комментарии Голана, члена Мерец и бывшего генерала.

В заявлении опубликовано: «Все решения касательно Храмовой горы, находящейся под суверенитетом Израиля, будут приниматься с учетом соображений безопасности Израиля как еврейского и демократического государства, в котором закреплена свобода религии для всех».

«Курсор» ранее сообщал, что Израиль разочарован реакцией ОАЭ на беспорядки в Иерусалиме. Израильский дипломат заявил, что состав эмиратского отчета и суть диалога между израильским послом и министром ОАЭ не совпадают. Представитель Израиля заявил, что он не считает, что произошедшее нанесло ущерб взаимоотношениям стран.

Также мы информировали, что у Шхемских ворот произошло столкновение между демонстрантами и полицией. Полиция пытается воспрепятствовать проведению демонстрации у Шхемских ворот и установила заградительную колонну грузовиков. На месте происходят столкновения.