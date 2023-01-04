Ярив Левин готовит переворот в судебной системе — СМИ

Новый министр юстиции Ярив Левин планирует представить свою программу реформ в судебной системе. Это будет серия шагов, каждый из которых сам по себе является переворотом. В итоге они призваны уменьшить независимость судебной системы от политической.

Об этом пишет портал Walla.

Издание перечислят главные из этих шагов:

изменения в комиссии по назначению судей;

закон о преодолении Кнессетом вето БАГАЦа;

отмена юридического принципа «разумности» тех или иных шагов и назначений.

Отмечается, что сейчас комиссия по назначению судей состоит из девяти человек: трое судей, два действующих министра, по одному депутату от коалиции и оппозиции и два представителя коллегии адвокатов. Таким образом, в комиссии – пятеро профессиональных юристов и три политика, представляющих действующее правительство.

«Гидеон Саар в свое время провел закон, согласно которому для назначения судьи нужны семь голосов из девяти. Сейчас Ярив Левин хочет убрать из комиссии двух представителей коллегии адвокатов и заменить их представителем правительства и депутатом Кнессета. Таким образом, политики получат перевес в комиссии», — говорится в материале.

Издание напоминает что закон о преодолении Кнессетом вето БАГАЦа в Израиле пытаются принять уже не первый раз. Его идея в том, что большинством голосов (в 61 или больше) Кнессет сможет преодолеть решение Верховного суда.

«Отмена аргумента о «разумности» (обоснованности») – наиболее острый из всех планируемых шагов. Левин озвучит это предложение как раз накануне обсуждения в БАГАЦе назначения трижды судимого Арье Дери министром. Причем БАГАЦ может воспрепятствовать этому назначению, именно основываясь на аргументе его «крайней неразумности», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Также Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.