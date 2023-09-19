Ярив Левин обрушился с жесткой критикой в адрес судей Верховного суда

По словам одного из авторов судебной реформы, судьи БАГАЦа "ставят себя не только над правительством, но и над Кнессетом".

Министр юстиции Ярив Левин резко раскритиковал судей Верховного суда на фоне их решения обсуждать ходатайства против закона о принципе разумности и отказе созвать комиссию по отбору судей.

Об этом сообщает inn.co.il.

"Я не готов принять реальность, в которой существует группа людей, 15 судей, которых я уважаю, но которые ставят себя выше правительства. Они обсуждают в Верховном суде, как заставить меня, как и когда созвать комиссию по отбору судей и передать всю власть правительства в руки суда. Они ставят себя не только над правительством, но и над Кнессетом, обсуждают не только законы, но и основные законы и превращают Кнессет в консультативный орган для суда", - сказал Левин.

По его словам, хотя народ избрал премьер-министра, суд ставит себя выше народа".

«Когда вы возьмете группу из 15 человек, которые ставят себя выше Кнессета, выше правительства, выше народа и выше закона, и вдобавок они избирают себя в палатах методом «друг приносит другу» и без протокола, вы получаете то, что представляет собой много вещей, но определенно не демократию. Борьба, которую мы здесь ведем, — это не только юридическая борьба и борьба за то, как выбираются судьи, но и борьба за фундаментальный вопрос: позволят ли они народу Израиля решить, что он выбрал — еврейское и истинно демократическое государство, или силы, которые говорят о демократии, но делают прямо противоположное», - подытожил министр юстиции.

Как сообщал Курсор, президент Герцог выдвинул новое предложение относительно судебной реформы.

Также Курсор информировал о том, что 52% респондентов полагает, что проводимая правительством судебная реформа ослабляет нашу страну, 26% – укрепляет. Еще 13% считают, что инициатива правительства не изменит уже сложившуюся ситуацию в Израиле.