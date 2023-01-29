Юрсоветник считает проведение судебной реформы «здесь и сейчас» неправильным

Государственные чиновники обвинили юридического советника в попытке «саботировать» правовые реформы, так как он считает, что они не должны вступить в силу при нынешнем правительстве.

Сегодня утром (воскресенье) комитет по конституции обсуждал продвижение предложенных правительством судебных реформ.

В преддверии дебатов юридический советник Кнессета опубликовал мнение, предостерегающее от «изменения правил игры в середине игры».

После предупреждения было разъяснено, что изменения должны быть реализованы только в следующем составе Кнессета и следующего правительства — что затрагивает премьер-министра Биньямина Нетаниягу и председателя ШАС Арье Дери, который хочет вскоре вернуться на пост министра.

В заключении говорится, что «опыт показывает, что, как правило, конституционные поправки, существенно меняющие отношения между ветвями власти или соотношение сил между коалицией и оппозицией, применяются не сразу, а перспективно, то есть они применяются с Кнессета, следующего после Кнессета, принявшего их. Это делается, в частности, для того, чтобы гарантировать, что поправки будут вноситься в отрыве от непосредственного политического контекста, и когда неизвестно, кого и каким образом затронет поправка».

Высокопоставленные правительственные чиновники опубликовали свою реакцию на это заявление: «Это еще одна попытка саботировать реформу юристов, которые пытаются отстоять свой контроль над страной. Это им не поможет. Мы будем продвигать законодательство и доведем его до конца, и любые попытки помешать этому или признать его недействительным не увенчаются успехом».

До этого редакция писала о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.