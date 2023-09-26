Также респондентов спросили об их мнении по поводу возможного нового кандидата на должность премьер-министра.

Если бы выборы в Кнессет состоялись в ближайшее время, партия "Ликуд" действующего премьер министра Биньямина Нетаниягу получила бы 28 мест в парламенте.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует портал Mako. Отмечается, что это на два кресла больше, чем социологи давали правящей политсиле по данным предыдущего исследования.

В то же время партия "Ха-махане ха-мамлахти" заняла бы второе место, получив 27 мандатов (-2). А вот политсила лидера оппозиции Яира Лапида "Еш Атид" сохранила бы свои позиции - 18 мест.

Также неизменными остались позиции партий "Шас" (10 мандатов), "Ха-Ционут ха-Датит" (9), "Яадут а-Тора" (7), "Исраэль Бейтену" (6), "Хадаш-Тааль", "Мерец" и "Раам" (все - по 5).

Также респондентов спросили об их мнении по поводу возможного нового кандидата на должность премьер-министра.

В битве между Лапидом и Нетаниягу за пост главы правительства лидер оппозиции получает 29%, а Нетаниягу лидирует с большим отрывом - 39%. С другой стороны, преимущество действующего премьера в борьбе с Бени Ганцем менее убедительно - 37% и 35% соответственно.

Как сообщал Курсор, опрос, проведенный доктором Менахемом Лазаром для Maariv, показал, что половина населения Израиля опасается, что действия нынешнего правительства могут нанести ущерб их образу жизни. У 44% таких опасений нет, а остальные не смогли определиться.

Страх в связи с действиями коалиции выразили 72% светской общественности, по сравнению с 86% ультраортодоксальной общественности, заявивших, что их это совершенно не беспокоит.

Еще мы писали о том, что 60% израильтян поддерживают работу метротрамвая в субботу.