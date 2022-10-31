В Хайфе 9-месячный ребенок во сне потерял сознание

В Хайфе во время сна 9-месячный малыш потерял сознание, но взрослые смогли вовремя заметить, что с ребенком что-то не так и вызвали Службу «скорой» помощи.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Ребенок находился под присмотром нянечка, она увидела, что малыш не проснулся и не реагирует на нее. На место инцидента вызвали парамедиков, которые пытались привести младенца в чувства, но им это сделать не удалось.

Малыша госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас он находится в критическом состоянии.

«Курсор» писал ранее, что малышка из ультраортодоксальной семьи, которой всего три месяца, была эвакуирована в критическом состоянии в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме. Врачей вызвали в дом няни на улице Сороцкин в связи с сообщением о ребенке, потерявшем сознание во сне и не проснувшемся.

Еще мы писали, что 28-летняя пациентка из Рамлы, которая находилась на 36-й неделе беременности, была доставлена ​​членами ее семьи в отделение неотложной помощи больницы Ассаф Арофе без признаков жизни.

Напомним, что в Иерусалиме волонтер организации «Йедидим» спас ребенка, которого родители забыли в автомобиле. Машину оставили на солнце.