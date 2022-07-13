Уснул и не проснулся: в Иерусалиме с трехмесячным ребенком произошел серьезный инцидент

Малышка из ультраортодоксальной семьи, которой всего три месяца, была эвакуирована сегодня в критическом состоянии в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.
Об этом пишет Kikar.
Врачей вызвали в дом няни на улице Сороцкин в Иерусалиме в связи с сообщением о ребенке, потерявшем сознание во сне и не проснувшемся.
Врачи провели реанимационные операции по прибытии, и ребенка эвакуировали в критическом состоянии в больницу Шааре Цедек.
Врач-волонтер сообщил: «С помощью других медработников мы провели реанимационные операции малышке, которая потеряла сознание во время сна и не проснулась. Затем она была эвакуирована в больницу Шааре Цедек. Мы продолжали ее реанимировать по дороге в больницу, пока она находилась в критическом состоянии».
Напомним, что в Иерусалиме волонтер организации «Йедидим» спас ребенка, которого родители забыли в автомобиле. Машину оставили на солнце.
Как ранее писал Курсор, в Иерусалиме в районе Хар-Ноф задержали 50-летнюю женщину, которая работала заведующей больничной кассы «Леуми» и воровала деньги с кредитных карт пациентов.
Кроме того, 12 июля пятилетний мальчик захлебнулся, когда купался в реке Нахаль ха-Кибуцим неподалеку от поселка Месилот в районе Бейт-Шеана. На место прибыли парамедики, оказали ему помощь и доставили в больницу «Ха-Эмек» в Афуле.