Уснул и не проснулся: в Иерусалиме с трехмесячным ребенком произошел серьезный инцидент

Трехмесячная малышка была эвакуирована сегодня в среду в больницу Шааре Цедек в Иерусалиме после того, как потеряла сознание во сне. Сейчас она при смерти.

Малышка из ультраортодоксальной семьи, которой всего три месяца, была эвакуирована сегодня в критическом состоянии в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.

Об этом пишет Kikar.

Врачей вызвали в дом няни на улице Сороцкин в Иерусалиме в связи с сообщением о ребенке, потерявшем сознание во сне и не проснувшемся.

Врачи провели реанимационные операции по прибытии, и ребенка эвакуировали в критическом состоянии в больницу Шааре Цедек.