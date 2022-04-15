За последний год цены на квартиры выросли на 15,2 процентов

Индекс потребительских цен вырос на 0,6 процента. Индекс затрат на строительство вырос на 1 процент. Выросли цены на одежду и обувь, а также в сфере развлечений и культуры.

Цены на квартиры в прошлом году выросли на 15,2%, сообщило сегодня Центральное бюро статистики. Это период с января 2021 г. по февраль 2021 г.

Что касается роста цен в отдельных районах, то ситуация выглядит так: Центральный (рост цен на 17,7%), Иерусалим (16,4%), Тель-Авив (14,5%), Хайфа (13,2%), Юг (12,0%) и Север (11,5%).

Еще одна цифра, опубликованная сегодня Центральным бюро статистики и которая должна насторожить лиц, принимающих решения, — это индекс потребительских цен, который вырос в марте на 0,7%. С начала года индекс потребительских цен вырос на 1,5%.

При этом заметно выросли цены на одежду и обувь. Так, они подорожали на 4,6%, цены на услуги в области культуры и развлечений выросли на 2,1%; транспорт — на 1,6%.

Также сообщалось, что индекс цен на материалы для жилищного строительства в марте 2022 г. вырос на 1,0%. С начала года индекс цен на материалы для жилищного строительства увеличился на 2,3%, а за последние двенадцать месяцев (март 2022 г. по сравнению с мартом 2021 г.) индекс цен на материалы для жилищного строительства вырос на 6,6 %.

Ранее Курсор писал, что после Песаха цены вырастут еще больше.