Забастовка палестинцев в Израиле: названа причина

Накануне десятки тысяч палестинцев, работающих в Израиле, устроили однодневную забастовку в знак протеста против решения выплачивать зарплату на банковские счета, а не наличными.

Новый метод оплаты был согласован между властями Израиля и ПА, но рабочие опасаются, что скрытые платежи и налоги сократят зарплату.

Около 200 000 палестинцев каждый день приезжают в Израиль или в еврейские поселения на работу, зарабатывая в среднем более чем в два раза больше, чем те, кто работает в палестинских государственных органах и на предприятиях.

У большинства рабочих нет банковских счетов, и учет их зарплаты создаст новый источник дохода для испытывающей финансовые затруднения Палестинской администрации (ПА), а также принесет непредвиденную прибыль в виде платы за обслуживание для палестинских банков.

Согласно договоренности, заработная плата будет выплачиваться еженедельно, а банковские сборы будут установлены в размере 1 доллара США за перевод, по словам ряда рабочих.

Министр труда Палестины Насри Абу Джейш заявил, что новое соглашение направлено на защиту прав трудящихся и что вводить новые налоги не планируется.

Никаких немедленных комментариев от Группы по координации деятельности правительства на территориях (COGAT), израильской военной связи с палестинцами, не поступало.

ПА, обладающая ограниченной автономией на территории Иудеи и Самарии, отвечает примерно за 150 000 рабочих мест в государственном секторе на этой территории и в секторе Газа. Его бюджет на 2021 год составлял 330 млн долларов, и он в значительной степени зависит от иностранных доноров.

Представители рабочих заявили, что если решение не будет отменено, они усилит свой протест и могут объявить бессрочную забастовку.

Ранее Курсор писал, что Израиль увеличил квоту на въезд палестинских рабочих из Газы. Разрешение большему количеству жителей Газы работать в Израиле принесет доход бедному прибрежному анклаву, а также поспособствует стабильности и безопасности.

Напомним, что Бени Ганц заявил об увеличении квот на работу для палестинцев.