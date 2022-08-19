Ганц заявил об увеличении квот на работу для палестинцев

В случае стабильности ситуации на границе с Газой, с воскресенья 21 августа начнет действовать решение минобороны о повышенных квотах на работу для жителей Газы.

Израиль увеличит на 1500 позиций количество разрешений на работу и торговлю для палестинцев, проживающих в секторе Газа.

Об этом заявил в пятницу министр обороны Израиля Бени Ганц.

Таким образом количество разрешений на работу достигло на данный момент значения 15 500.

Новое решение будет реализовано в воскресенье, 21 августа, но его воплощение прежде всего зависит от сохранения стабильности в районе Газы.

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