Забастовка водителей автобусов закончится в пятницу

Лидеры профсоюзов водителей автобусов утверждают, что их заработная плата слишком мала, а также жалуются многочисленные случаи насилия.

Забастовка водителей автобусов пройдет с 16:00 четверга до утра пятницы. Ранее водители уже бастовали на этой неделе.

Водители жалуются на слишком маленькую зарплату. Они заявили, что министр транспорта Мейрав Михаэли отклонила их требования не только по повышения заработной платы, но и по обеспечению безопасности на рабочем месте.

В начале июня профсоюзы также просили тысячи водителей автобусов по всему Израилю, чтобы они заменили передние номерные знаки на транспортных средствах словами «Merav-0-in transport».

Забастовка затронет автобусы в городах по всему Израилю.

К ним относятся Иерусалим, Бней-Брак, Рош-ха-Аин, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Нетания, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Ариэль, вся территория Регионального совета Самарии, Явне, Ган-Явне и Ашдод.

Это также коснется автобусов в аэропорт Бен-Гурион.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что минфин и минтранс выделили 100 миллионов шекелей на модернизацию шоссе 90.

Кроме того, Курсор писал, что в следующем месяце стоимость бензина в Израиле снова вырастет.

Еще напомним, что рынок авиаперевозок испытывает серьезные проблемы из-за большого наплыва туристов.