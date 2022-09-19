Забастовки отменяются: сотрудникам «Осема» повысят зарплаты

Забастовщики на «Осеме» добились этого немедленно, без каких-либо этапов, и с перспективой поднять минимальную зарплату в будущем.

В воскресенье, 18 сентября, профком и дирекция компании «Осем» пришли к соглашению. Сотрудникам все-таки повысят минимальную заработную плату до 6 тысяч шекелей.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Работники крупнейшей компании пищевой промышленности «Осем» на прошлой неделе начали угрожать забастовками, если представители компании не захотят мирно решить конфликт. Но все удалось решить быстро, без каких-либо этапов, и сотрудники даже добились повышения зарплаты до 6400 шекелей в будущем.

В переговорах участвовал лично председатель «Гистадрута» Арнон Бар-Давид, он пообещал делать все возможное, чтобы добиться повышения зарплат и на других предприятиях страны, потому что профсоюз обязан защищать большие трудовые коллективы.

Арнон Бар-Давид недавно обещал также оказать давление на правительство, как только оно будет сформировано.

«Курсор» писал ранее, что с сентября 2022 года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они будут получать от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты будут зависеть от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.

Еще мы писали, что самая крупная автобусная компания в Израиле «Эгед» объявила о повышении зарплаты водителям. Базовая почасовая оплата вырастет на 15%.