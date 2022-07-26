Заблокировали дороги и портили имущество: харедим устроили беспорядки в Иерусалиме

Экстремисты-харедим в течение нескольких месяцев устраивают акции протеста в столице, но в последние недели они активизировались и во многих случаях их демонстрации перерастают в насилие.

Полиция арестовала четырех человек в понедельник во время очередной бурной акции протеста ультраортодоксальных экстремистов против продления иерусалимского легкорельсового транспорта до их районов.

Сотни демонстрантов-харедим, многие из которых были подростками, приняли участие в демонстрации на строительной площадке на улице Бар-Илан в Иерусалиме, которая находится в центре нескольких ультраортодоксальных кварталов.

Харедим опасаются, что расширение движения поездов приведет к посягательству светского государства на их религиозный образ жизни.

Полиция сообщила, что участники беспорядков заблокировали движение на два часа и что некоторые из них незаконно проникли на строительную площадку, пытаясь повредить оборудование. Демонстранты также жгли мусорные баки, повредили забор вокруг строительной площадки и оскорбляли офицеров и городских рабочих.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, использовали меры по разгону беспорядков для восстановления порядка, сообщила полиция, добавив, что четверо демонстрантов, задержанных за нарушение общественного порядка, были переведены в ближайший участок для допроса.

В заявлении полиции по поводу инцидента также отмечалось, что многие участники беспорядков были несовершеннолетними. Полиция раскритиковала их родителей за то, что они «побуждали своих малолетних детей» к участию в демонстрациях, включающих в себя незаконное проникновение в зоны строительства, где хранится опасная техника.

מאבטח של עבודות הרכבת הקלה מכה באלימות ילד כבן 10 ואף סוטר לו בפניו@Yair__Levy pic.twitter.com/oCWWtXplju — חדשות המוקד (@hamoked_il) July 25, 2022

Но в дополнение к насилию, применяемому демонстрантами, широко распространенные в социальных сетях кадры протеста также показали, как один из охранников на строительной площадке неоднократно бил одного из молодых демонстрантов в то время, как офицеры стояли рядом.

Экстремисты-харедим в течение нескольких месяцев устраивали акции протеста против усилий по расширению скоростного трамвая в столице, но в последние недели они активизировались и во многих случаях их демонстрации перерастали в насилие.

В одном недавнем инциденте участники напали на арабского рабочего с топором, а второму сотруднику сломали ногу. В него также стреляли из пневматической винтовки.

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