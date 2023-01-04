«Забыли» офицера в палестинском городе: в полиции сообщили о необычном инциденте

Палестинские СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудник пограничной полиции бродил в одиночестве по городу.

Командир пограничной полиции и ряд офицеров были отстранены от работы в среду после того, как во вторник они забыли офицера в городе Аль-Рам.

Командующий пограничной полиции Амир Коэн также приказал приостановить обучение и оперативную деятельность подразделений пограничной полиции в свете инцидента.

Расследование инцидента продолжается. Палестинские СМИ опубликовали кадры, на которых во вторник сотрудник пограничной полиции бродил в одиночестве по Аль-Раму.

محدث — يديعوت قائد شرطة حرس الحدود يقرر توقيف ضابط وجنود تورطوا في نسيان مجندة خلال عملية عسكرية في بلدة الرام شمال القدس يوم أمس، حيث بقيت المجندة لوحدها في مكان العملية، كما ظهر في مقطع فيديو بث على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية. pic.twitter.com/tIZX4D6eSH — كتائب شهداء الاقصى (@moy334) January 4, 2023

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