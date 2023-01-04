«Забыли» офицера в палестинском городе: в полиции сообщили о необычном инциденте

10:08, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Палестинские СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудник пограничной полиции бродил в одиночестве по городу.

Командир пограничной полиции и ряд офицеров были отстранены от работы в среду после того, как во вторник они забыли офицера в городе Аль-Рам.

Командующий пограничной полиции Амир Коэн также приказал приостановить обучение и оперативную деятельность подразделений пограничной полиции в свете инцидента.

Расследование инцидента продолжается. Палестинские СМИ опубликовали кадры, на которых во вторник сотрудник пограничной полиции бродил в одиночестве по Аль-Раму.

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