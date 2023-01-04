Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору

Совет Безопасности ООН созовет заседание, чтобы обсудить визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, который вызвал шквал международного осуждения.

Дата заседания Совета Безопасности не назначена, о котором официально просили ОАЭ и Китай от имени палестинской и иорданской миссий ООН, но оно может состояться уже в четверг. Об этом заявил один дипломат.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Бен-Гвир, лидер уотраправой партии «Оцма Иегудит», во вторник утром посетил Храмовую гору, пренебрегая предупреждениями о серьезной негативной реакции. Визит вызвал опасения в мусульманском мире по поводу того, что правительство Израиля примет меры для изменения статус-кво, запрещающего еврейскую молитву в святыне, считающейся самым святым местом в иудаизме и третьим по святыне в исламе, несмотря на обещания, что правила останутся в силе.

Заседание Совета Безопасности, посвященное визиту, вряд ли приведет к каким-либо конкретным действиям или даже к формальному осуждению, но все же послужит тому, чтобы подчеркнуть почти полное неодобрение визита Бен-Гвира, одного из самых радикальных членов израильского новое жесткое правительство.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу утверждает, что Бен-Гвир не нарушил статус-кво своим визитом. В заявлении гово и добавляется, что «утверждение о том, что статус-кво было изменено, необоснованно».

Среди стран, осуждающих визит, были США, Великобритания и Франция, а также большая часть Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Турцию, Египет, Иорданию и Палестинскую автономию.

Отвечая на вопрос о визите, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что «Соединенные Штаты твердо выступают… за сохранение статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме. Любые односторонние действия, ставящие под угрозу статус-кво, неприемлемы».

Визит усилил опасения по поводу беспорядков, поскольку палестинские террористические группы пригрозили принять ответные меры. Во вторник вечером израильские военные заявили, что боевики Газы попытались запустить ракету по югу Израиля, но снаряд не достиг цели и приземлился на территории, контролируемой ХАМАС.

Ранее Курсор писал, что ПА обвиняет Израиль в попытке построить новый храм на Храмовой горе. ПА, Саудовская Аравия, Иордания и ОАЭ выступили с осуждением визита Бен-Гвира на Храмовую гору.

Ранее Курсор писал, что, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Также Курсор писал о том, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.

Кроме того, Курсор информировал о том, что главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру письмо в связи с восхождением последнего на Храмовую гору.

Наша редакция писала, что Иордания вызвала посла Израиля из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.